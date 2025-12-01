Скидки
«Так невозможно выиграть». Алекно — о поражении «Зенита» СПб от «Белогорья» на тай-брейке

«Так невозможно выиграть». Алекно — о поражении «Зенита» СПб от «Белогорья» на тай-брейке
Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил игру команды в матче с «Белогорьем» в рамках 10-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:19, 23:25, 20:25, 15:9) в пользу белгородцев.

Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Стороженко, Голубев

«Поражения бывают разные, и в какой-то степени можно сделать как положительный анализ матча, то, что мы с 0:2 вернулись. У нас очень многое не получилось, я так думаю, от огромного желания и неоптимальной физической формы. «Наелись», вижу у них физическую усталость, это я хочу оправдать их. Было огромное желание. Бывает же, когда огромное желание, и тогда не всё получается. Хотя за этим ещё есть технический анализ.

Сказалась ли усталость в пятой партии? Да, из восьми передач – ни одной атаки до пола. Хотя мы знали, и вся страна знает, что эта команда защищается. Так невозможно выиграть», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

