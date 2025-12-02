Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» всухую обыграло нижегородский «Горький» в матче 10-го тура Суперлиги

Московское «Динамо» всухую обыграло нижегородский «Горький» в матче 10-го тура Суперлиги
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва одержал сухую победу над клубом «Горький» из Нижнего Новгорода в матче 10-го тура в рамках Суперлиги — 2025/2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (25:18, 33:31, 25:14).

Суперлига — предварительный этап (м) . 10-й тур
02 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Горький
Нижний Новгород
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Горький: Титов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько

После 10 игр московский клуб занимает в турнирной таблице четвёртое место с 23 очками. «Горький» на текущий момент располагается на 10-й строчке с 10 очками.

Следующим соперником «Динамо» станет красноярский «Енисей». «Горький» встретится с «Локомотивом» из Новосибирска.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Эти волейболисты — машины по набору очков! Кто их них был лучшим в 9-м туре Суперлиги?
Рейтинг
Эти волейболисты — машины по набору очков! Кто их них был лучшим в 9-м туре Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android