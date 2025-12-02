Московское «Динамо» всухую обыграло нижегородский «Горький» в матче 10-го тура Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва одержал сухую победу над клубом «Горький» из Нижнего Новгорода в матче 10-го тура в рамках Суперлиги — 2025/2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (25:18, 33:31, 25:14).

После 10 игр московский клуб занимает в турнирной таблице четвёртое место с 23 очками. «Горький» на текущий момент располагается на 10-й строчке с 10 очками.

Следующим соперником «Динамо» станет красноярский «Енисей». «Горький» встретится с «Локомотивом» из Новосибирска.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).