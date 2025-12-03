Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результат матча мужской Суперлиги по волейболу 2 декабря

Результат матча мужской Суперлиги по волейболу 2 декабря
Комментарии

Во вторник, 2 декабря, состоялся один матч 10-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 10-й тур. Результат матча 2 декабря:

  • «Динамо» Москва — «Горький» Нижний Новгород — 3:0 (25:18, 33:31, 25:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» и «Белогорье» сыграли матч-триллер. И в Суперлиге опять сменился лидер!
«Зенит» и «Белогорье» сыграли матч-триллер. И в Суперлиге опять сменился лидер!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android