Результат матча мужской Суперлиги по волейболу 2 декабря

Во вторник, 2 декабря, состоялся один матч 10-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 10-й тур. Результат матча 2 декабря:

«Динамо» Москва — «Горький» Нижний Новгород — 3:0 (25:18, 33:31, 25:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).