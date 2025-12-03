Результаты матчей 10-го тура мужской Суперлиги-2025/2026

Во вторник, 2 декабря, завершился 10-й тур мужской Суперлиги-2025/2026 по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 10-го тура чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 10-й тур. Результаты матчей:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 2:3 (25:20, 22:25, 28:30, 25:21, 10:15);

«Локомотив» (Новосибирск) — «Оренбуржье» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:17, 25:19);

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (18:25, 25:23, 16:25, 21:25);

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 2:3 (23:25, 19:25, 25:23, 25:20, 9:15);

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (25:21, 24:26, 16:25, 26:28);

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:2 (19:25, 30:32, 25:18, 25:23, 15:12);

МГТУ (Москва) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25);

«Динамо» (Москва) — «Горький» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:18, 33:31, 25:14).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).