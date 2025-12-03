Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 3 декабря (время московское):

18:30. «Белогорье» (Белгород) – «Кузбасс» (Кемерово);

19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Зенит-Казань» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).