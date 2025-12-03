Скидки
Казанский «Зенит» в пяти сетах обыграл «Динамо-ЛО» в 14-м туре Суперлиги-2025/2026

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в рамках 14-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:16, 25:16, 15:25, 15:8).

Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
2 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Дмитриев, Васни, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 14-й тур:

  • «Зенит-Казань» – «Динамо-ЛО» — 3:2 (19:25, 25:16, 25:16, 15:25, 15:8).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит», который обыграл в финальной серии прошлого сезона одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).

