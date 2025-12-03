Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 3 декабря:

«Белогорье» Белгород – «Кузбасс» Кемерово — 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:18).

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «Зенит-Казань» — 2:3 (25:19, 16:25, 16:25, 25:15, 8:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).