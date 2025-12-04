Скидки
Нидерландский доигровщик Дик Кой покинул «Динамо-Урал»

Нидерландский доигровщик мужского волейбольного клуба «Динамо-Урал» (Уфа) Дик Кой покинул команду, сообщается в телеграм-канале клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Нидерландский игрок присоединился к команде перед стартом сезона. Всего Кой провёл в составе клуба 10 матчей, в которых набрал в общей сложности 58 очков (5 эйсов), осуществил 138 приёмов с 43% позитивной доводки и 41% реализации атак.

После 10 туров предварительного этапа волейбольной Суперлиги – 2025/2026 «Динамо-Урал» находится на 11-м месте в турнирной таблице. В текущем сезоне клуб одержал четыре победы при шести поражениях.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

