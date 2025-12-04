«Гиперопека начинается». Тетюхин — о победе над «Кузбассом» и молодых игроках «Белогорья»

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу над кемеровским «Кузбассом» в 11-м туре мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:18).

«Каждый матч стараемся играть стабильно, на максимуме, но не всегда получается выдерживать этот уровень. После тяжелого выезда, наверное, мы не до конца еще пришли в себя. Сегодня некоторые ребята получили плановый отпуск. Молодые ребята хорошо вышли, и точно не в них было дело в третьей партии. И Михаил Штыблов молодец, и Максим Лапшин хорошо выходил. У нас в таком случае гиперопека начинается. Стараемся им больше помочь и где-то сами недокрутили. Вот я, например, концовку третьей партии подзалил.

«Кузбасс» хорошо сыграл третью партию. Сами начали сниматься, меньше ошибаться. Мы в целом играли, чтобы давать им больше ошибаться, и первую, вторую и четвертую партии это получалось. А третьей они раскрепостились. Однако как только почувствовали, что могут победить, им стало сложнее. Да, третья партия проиграна, но нет негативных ощущений — команда собралась. Все понимают, что могут быть такие провалы, так как у многих команд сейчас физическая яма, потому что много игр подряд. Состав у нас не сильно ротируется из-за травм. Главное, что взяли три очка», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.