Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Гиперопека начинается». Тетюхин — о победе над «Кузбассом» и молодых игроках «Белогорья»

«Гиперопека начинается». Тетюхин — о победе над «Кузбассом» и молодых игроках «Белогорья»
Комментарии

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу над кемеровским «Кузбассом» в 11-м туре мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
03 декабря 2025, среда. 18:30 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Кузбасс
Кемерово
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских

«Каждый матч стараемся играть стабильно, на максимуме, но не всегда получается выдерживать этот уровень. После тяжелого выезда, наверное, мы не до конца еще пришли в себя. Сегодня некоторые ребята получили плановый отпуск. Молодые ребята хорошо вышли, и точно не в них было дело в третьей партии. И Михаил Штыблов молодец, и Максим Лапшин хорошо выходил. У нас в таком случае гиперопека начинается. Стараемся им больше помочь и где-то сами недокрутили. Вот я, например, концовку третьей партии подзалил.

«Кузбасс» хорошо сыграл третью партию. Сами начали сниматься, меньше ошибаться. Мы в целом играли, чтобы давать им больше ошибаться, и первую, вторую и четвертую партии это получалось. А третьей они раскрепостились. Однако как только почувствовали, что могут победить, им стало сложнее. Да, третья партия проиграна, но нет негативных ощущений — команда собралась. Все понимают, что могут быть такие провалы, так как у многих команд сейчас физическая яма, потому что много игр подряд. Состав у нас не сильно ротируется из-за травм. Главное, что взяли три очка», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Две звезды и джокер из фарм-клуба! Кто был лучшим в 10-м туре Суперлиги?
Рейтинг
Две звезды и джокер из фарм-клуба! Кто был лучшим в 10-м туре Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android