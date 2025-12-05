Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 5 декабря (время московское):

14:30. «Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва);

18:30. «Горький» (Нижний Новгород) – «Локомотив» (Новосибирск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).