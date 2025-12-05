Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, состоятся четыре матча 12-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 12-й тур. Расписание матчей 5 декабря (время московское):

18:00. «Протон» (Саратов) — «Тулица» (Тульская область);

18:00. «Минчанка» (Минск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область);

19:00. «Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Краснодар);

19:30. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».