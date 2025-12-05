Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в матче 11-го тура Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл красноярский «Енисей» в матче 11-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась победой гостей со счётом 0:3 (20:25, 20:25, 18:25).

Московское «Динамо» после 11 игр располагается на третьей строчке в турнирной таблице, в активе клуба 26 очков. Красноярский «Енисей» по итогам 11 туров занимает шестую строчку, набрав 22 очка.

Следующим соперником «Динамо» станет «Ярославич». «Енисей» сыграет с нижегородским «Горьким».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский кбул был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).