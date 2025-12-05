Скидки
Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Горький» в 11-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Горький» в 11-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Горький» из Нижнего Новгорода в рамках 11-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 17:25, 25:17, 28:26).

Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
05 декабря 2025, пятница. 18:30 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Горький: Титов, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Каравашкин, Ищенко, Масько
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 5-й тур:

«Локомотив» Новосибирск – «Горький» Нижний Новгород — 3:1 (25:20, 17:25, 25:17, 28:26).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
