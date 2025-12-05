Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, в рамках 11-го тура предварительного этапа чемпионата России сезона-2025/2026 среди команд Суперлиги прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 11-й тур. Результаты матчей 5 декабря:

«Енисей» Красноярск – «Динамо» Москва – 0:3 (20:25, 20:25, 18:25).

«Горький» Нижний Новгород – «Локомотив» Новосибирск – 1:3 (20:25, 25:17, 17:25, 26:28).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань».