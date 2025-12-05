Скидки
«Динамо-Ак Барс» в четырёх партиях оказалось сильнее «Ленинградки» в матче Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» в четырёх партиях оказалось сильнее «Ленинградки» в матче Суперлиги
Комментарии

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» в гостях нанесли поражение «Ленинградке» из Санкт-Петербурга в рамках 12-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (25:17, 18:25, 25:9, 25:20) в пользу клуба из Казани.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 12-й тур:

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Динамо-Ак Барс» Казань — 1:3 (17:25, 25:18, 9:25, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Новости. Волейбол
