Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, состоялось четыре матча 12-го тура женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 12-й тур. Результаты матчей 29 ноября:

«Протон» Саратов — «Тулица» Тульская область – 3:1 (25:22, 25:12, 22:25, 25:23).

«Минчанка» Минск — «Уралочка-НТМК» Свердловская область – 1:3 (16625, 28:26, 17:25, 23:25).

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Динамо» Краснодар – 3:0 (25:19, 25:21, 25:14).

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Динамо-Ак Барс» Казань – 1:3 (17:25, 25:18, 9:25, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

