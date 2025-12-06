Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча 11-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 6 декабря (время московское):

14:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область);

16:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Казань);

16:30. МГТУ (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургут);

17:00. «Ярославич» (Ярославль) — «Нова» (Новокуйбышевск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).