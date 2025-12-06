Скидки
Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, состоятся три матча 12-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 12-й тур. Расписание матчей 6 декабря (время московское):

  • 12:00. «Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Метар» (Челябинск);
  • 18:30. «Локомотив» (Калининградская область) — «Омичка» (Омская область);
  • 19:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Москва).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
