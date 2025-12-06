«Динамо-ЛО» обыграло уфимское «Динамо-Урал» в матче 11-го тура Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграл «Динамо-Урал» из Уфы в матче 11-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась победой гостей со счётом 3:1 (20:25, 25:17, 22:25, 20:25).

После 11 игр «Динамо-Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 10 очками. «Динамо-ЛО» занимает седьмое место, набрав 19 очков.

Следующим соперником уфимского клуба станет «Нова» из Новокуйбышевска 10 декабря. «Динамо» из Ленинградской области сыграет с командой «Газпром-Югра» из Сургута 9 декабря.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).