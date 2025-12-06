Скидки
«Динамо-ЛО» обыграло уфимское «Динамо-Урал» в матче 11-го тура Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграл «Динамо-Урал» из Уфы в матче 11-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась победой гостей со счётом 3:1 (20:25, 25:17, 22:25, 20:25).

Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
1 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Васни, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко

После 11 игр «Динамо-Урал» располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 10 очками. «Динамо-ЛО» занимает седьмое место, набрав 19 очков.

Следующим соперником уфимского клуба станет «Нова» из Новокуйбышевска 10 декабря. «Динамо» из Ленинградской области сыграет с командой «Газпром-Югра» из Сургута 9 декабря.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

