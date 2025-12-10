Скидки
Прайя Клуб — Орландо: прямая трансляция матча клубного чемпионата мира по волейболу среди женщин 2025 начнется в 16:00

Начало прямой видеотрансляции матча женского клубного ЧМ по волейболу «Прайя» — «Орландо»
Комментарии

10 декабря в 16:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча клубного чемпионата мира по волейболу среди женщин 2025 года между клубами «Прайя» (Бразилия) и «Орландо» (США).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

