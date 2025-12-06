Скидки
Главная Волейбол Новости

«Зенит-Казань» в четырёх партиях оказался сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга

Волейболисты «Зенит-Казань» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках 11-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (15:25, 25:21, 25:23, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Шелепа

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 11-й тур:

«Зенит-Казань» – «Зенит» Санкт-Петербург — 3:1 (15:25, 25:21, 25:23, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

