Калининградский «Локомотив» одержал победу в матче с «Омичкой»

Волейболистки калининградского «Локомотива» нанесли поражение «Омичке» в матче 12-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 26:24).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 12-й тур:

«Локомотив» Калининград — «Омичка» Омск — 3:0 (25:21, 25:18, 26:24).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».