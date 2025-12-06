Скидки
Калининградский «Локомотив» одержал победу в матче с «Омичкой»

Волейболистки калининградского «Локомотива» нанесли поражение «Омичке» в матче 12-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 26:24).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
06 декабря 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Омичка
Омская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко
Омичка: Малахова, Вера Антонова, Гильен, Азанова, Воситова, Велисевич, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 12-й тур:

«Локомотив» Калининград — «Омичка» Омск — 3:0 (25:21, 25:18, 26:24).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
