Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» в пяти партиях обыграло «Заречье-Одинцово» в матче Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Заречье-Одинцово» из Московской области в матче 12-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:17, 25:17, 16:25, 18:25, 15:6).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 12-й тур:

«Динамо» Москва — «Заречье-Одинцово» Московская область — 3:2 (25:17, 25:17, 16:25, 18:25, 15:6).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
