Московское «Динамо» в пяти партиях обыграло «Заречье-Одинцово» в матче Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Заречье-Одинцово» из Московской области в матче 12-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:17, 25:17, 16:25, 18:25, 15:6).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 12-й тур:

«Динамо» Москва — «Заречье-Одинцово» Московская область — 3:2 (25:17, 25:17, 16:25, 18:25, 15:6).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».