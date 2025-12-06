Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, в рамках 11-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 11-й тур. Результаты матчей 6 декабря:

«Динамо-Урал» Уфа — «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 1:3 (20:25, 25:17, 22:25, 20:25).

«Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань» – 1:3 (25:15, 21:25, 23:25, 18:25).

МГТУ Москва — «Газпром-Югра» Сургут – 0:3 (20:25, 17:25, 21:25).

«Ярославич» Ярославль — «Нова» Новокуйбышевск – 3:1 (19:25, 25:23, 25:23, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).