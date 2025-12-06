Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, состоялось три матча 12-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 12-й тур. Результаты матчей 6 декабря:

«Енисей» Красноярск — «Динамо-Метар» Челябинск – 1:3 (20:25, 22:25, 25:20, 16:25).

«Локомотив» Калининградская область — «Омичка» Омская область – 3:0 (25:21, 25:18, 26:24).

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Динамо» Москва – 2:3 (17:25, 17:25, 25:16, 25:18, 6:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».