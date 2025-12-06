Скидки
Пламен Константинов: только дураки делают две одинаковые ошибки подряд

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над «Горьким» в матче 11-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 17:25, 25:17, 28:26) в пользу новосибирцев.

Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
05 декабря 2025, пятница. 18:30 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Горький: Титов, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Каравашкин, Ищенко, Масько
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Думаю, за счёт нашей несерьёзности в некоторых отрезках матча возвращали «Нижний Новгород» в игру. После хорошей первой партии начали без настроя вторую – и получили. Потом нажали на газ, но до 24-го очка четвёртой партии. И там опять вернули противника в игру, не снимаясь три раза подряд. Но, конечно, я доволен, что взяли три очка.

Здесь всегда непросто играть, потому что атмосфера такая, горячая всегда. Концентрацией нашей недоволен. Надо до конца держать любую игру, потому что иначе получишь. Перед четвёртой партией я им сказал: «Только дураки делают две одинаковые ошибки подряд». И всё это держали в уме, но до 24-го очка», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

