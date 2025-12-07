Яковлев рассказал, предлагали ли Алекно и «Зенит» СПб продолжение сотрудничества

Блокирующий Иван Яковлев рассказал, предлагал ли петербургский «Зенит», за который он выступал последние шесть лет, продолжение сотрудничества, а также ответил, почему выбрал «Белогорье».

«Да, мне предлагали контракт. Слышал слухи, что я не устраивал тренера. Это не так – Владимир Романович был заинтересован, чтобы продолжить совместную работу. Но и ему, и руководству клуба я объяснил свою позицию. Почувствовал, что у меня в «Зените» в последние годы была стагнация. Мне нужен был новый вызов, новый импульс, чтобы я снова начал двигаться дальше и профессионально развиваться.

У меня стрессовой ситуации и какого-то метания в поисках клуба не было, потому что изначально понимал, куда хочу пойти. У нас с «Белогорьем» было взаимное желание начать сотрудничество», – приводит слова Яковлева «БО Спорт».