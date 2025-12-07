Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч 11-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 7 декабря (время московское):

«Оренбуржье» (Оренбург) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).