77 очков набрали россиянки во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов

Завершился 2-й тур группового этапа женской волейбольной Лиги чемпионов. Россиянки суммарно набрали 77 очков, а их клубы показали следующие результаты:

В группе А турецкий «Вакифбанк», за который выступает Марина Маркова, победил румынский «Альба Блаж» со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:14, 25:21). Россиянки в заявке на матч не было.

В этой же группе французский «Волеро Ле-Канне», за который выступают Алина Попова, Анастасия Денисова и Наталья Суворова, уступил итальянскому «Савино Дель Бене» (Скандиччи) со счётом 1:3 (11:25, 25:20, 23:25, 17:25). Попова набрала 16 очков.

В группе В турецкий «Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над итальянским «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает россиянка Татьяна Толок. Матч завершился со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:19). Федоровцева набрала 18 очков, Толок – 17.

В группе D турецкий «Зерен Спор», за который выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, победил польский «ЛКС Лодзь» со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 25:20). Гатина набрала 13 очков, Лазарева – 17 и стала самым результативным игроком встречи.