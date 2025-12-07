Скидки
Волейбол

«Грязная игра с двух сторон». Вербов — о победе казанского клуба в зенитовском дерби

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом». Матч завершился со счётом 3:1 (15:25, 25:21, 25:23, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 11-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев, Шелепа

«Случилось девять эйсов в первой партии, а точнее, пять эйсов и четыре отданных без атаки мяча. Этого было достаточно сопернику для того, чтобы выиграть партию. Мы долго находимся в путешествии, уже практически 10 дней, тренировочный режим не самый оптимальный на данный момент. На этой стадии мы выбрали логистику и сыграть два матча с Ленинградской областью и Санкт‑Петербургом.

Хорошие подачи и эйсы Янта в первой партии — мы полагали, что такое может произойти. Остальные наши движения были как будто из другой реальности. Мы не могли сделать передачу, подстраховать, принять накат. Мы допускали большое количество ошибок.

Сейчас мы вернёмся домой и к привычному режиму, и таких партий в нашем исполнении не будет. Также сегодня мы неплохо атаковали, показатели это подтверждают. После первой партии не было такого количества ошибок на приёме, сами начали поддавливать. В целом грязная игра была с двух сторон. Нехарактерные ошибки были для команд. Думаю, что это пристрелочный момент.

Нестандартная история — отсутствие Бабкевича, несомненно, он – лидер команды. Для двух команд это было что‑то новое. Хотя Макс неплохо заменил Влада: да, он не был у нас первым выбором на блоке, но мячи, которые он получил, неплохо реализовал», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

