У волейболиста «Локомотива» Сэма Деру обнаружили рак

33-летний бельгийский доигровщик новосибирского «Локомотива» Сэм Деру пройдёт курс химиотерапии. Пресс-служба команды объявила, что игрок болен онкологией.

«Сэм, мы с тобой! После планового обследования у Сэма Деру было диагностировано онкологическое заболевание — ему предстоит пройти курс химиотерапии. Контракт нашего доигровщика продолжает действовать, он остаётся в команде, вместе с нами. Все наши мысли – только о Сэме, мы молимся о его выздоровлении. Поддержим нашего игрока в этой сложной битве», — сказано в заявлении пресс-службы «Локомотива».

Деру играет за российские клубы с 2019 года. Его карьера включает предыдущие выступления за московское «Динамо» и казанский «Зенит», а в 2025 году волейболист подписал контракт с новосибирским «Локомотивом».

