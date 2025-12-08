Симеон Николов может перейти в клуб «Чивитанова», где играет его брат — СМИ

18-летний связующий «Локомотива» Симеон Николов может перейти в итальянский ВК «Кучине-Лубе Чивитанова», где играет его родной брат — Александар. Соглашение о переходе уже достигнуто, сообщает Volleynews.it. Официальной информации по этому поводу от клуба итальянской Суперлиги пока не поступало.

В свою очередь, болгарское новостное агентство BGNES пишет, что за игрока вступили в борьбу сразу 10 команд из четырёх стран.

В июне 2025 года Николов получил травму в матче Лиге наций между Болгарией и Турцией. Он является основным связующим железнодорожников, которыми руководит Пламен Константинов. Ранее Симеон стал серебряным призёром чемпионата мира по волейболу – 2025.