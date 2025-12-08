Скидки
«Я боевой человек». Сэм Деру обратился к болельщикам после обнаружения у него онкологии

Сэм Деру
Бельгийский доигровщик новосибирского «Локомотива» Сэм Деру выступил с обращением к болельщикам после новости о подтверждении у него онкологического заболевания. Он отметил, что будет поддерживать клуб, несмотря на процесс лечения.

«Я очень боевой человек, но лечение будет непростым. Тем не менее моя цель остаётся той же – помочь нашей команде в этом сезоне достичь важных целей. А пока я буду самым большим фанатом команды на расстоянии! Ценю все ваши добрые слова и поддержку!» — приводит слова Деру пресс-служба клуба.

Деру 33 года. Он играет за российские клубы с 2019 года. Карьера спортсмена включает предыдущие выступления за московское «Динамо» и казанский «Зенит», а в 2025 году волейболист подписал контракт с новосибирским «Локомотивом».

У волейболиста «Локомотива» Сэма Деру обнаружили рак
