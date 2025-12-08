Скидки
Главная Волейбол Новости

Казанский «Зенит» поддержал Сэма Деру после обнаружения у доигровщика онкологии

Сэм Деру
Казанский «Зенит» обратился к своему экс-игроку Сэму Деру после новости, что у бельгийца обнаружен рак. На странице волейбольного клуба в социальных сетях появился пост в поддержку доигровщика, который выступал у них в течение трёх лет.

«Твоя казанская семья всегда с тобой.

Мы желаем Сэму скорейшего выздоровления и сил!» — написала пресс-служба казанского клуба в своём телеграм-канале.

Деру 33 года. Он играет за российские клубы с 2019 года. Карьера спортсмена включает предыдущие выступления за московское «Динамо» и казанский «Зенит», а в 2025 году волейболист подписал контракт с новосибирским «Локомотивом».

