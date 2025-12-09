Скидки
«Он сможет победить болезнь и вернуться». Московское «Динамо» поддержало Сэма Деру

«Он сможет победить болезнь и вернуться». Московское «Динамо» поддержало Сэма Деру
Московское «Динамо» поддержало своего экс-игрока Сэма Деру, который нынче выступает за новосибирский «Локомотив», после того как стало известно, что у бельгийца обнаружен рак.

«Волейбольный клуб «Динамо» присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления и возвращения в строй Сэму Деру. У бельгийского волейболиста, который отыграл два сезона за наш клуб, обнаружено онкологическое заболевание.

Сэм – настоящий боец на площадке, и мы уверены, что он сможет победить болезнь и вернуться в профессиональный спорт. От всего сердца желаем Сэму крепости и несгибаемости духа, а его семье, родным и близким – терпения», – написала пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

Деру 33 года. Он играет за российские клубы с 2019 года. Карьера спортсмена включает предыдущие выступления за московское «Динамо» и казанский «Зенит», а в 2025 году волейболист подписал контракт с новосибирским «Локомотивом».

