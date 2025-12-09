Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 9 декабря (время московское):

19:00. «Горький» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск);

19:00. «Динамо» (Москва) — «Ярославич» (Ярославль);

19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Газпром-Югра» (Сургут);

19:30. МГТУ (Москва) — «Белогорье» (Белгород).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).