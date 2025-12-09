Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 9 декабря

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 9 декабря
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 9 декабря (время московское):

  • 19:00. «Горький» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск);
  • 19:00. «Динамо» (Москва) — «Ярославич» (Ярославль);
  • 19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Газпром-Югра» (Сургут);
  • 19:30. МГТУ (Москва) — «Белогорье» (Белгород).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
В мужской Суперлиге опять сменился лидер! «Зенит-Казань» надолго занял привычное место?
В мужской Суперлиге опять сменился лидер! «Зенит-Казань» надолго занял привычное место?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android