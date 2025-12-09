Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч 13-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 9 декабря (время московское):

18:00. «Минчанка» (Минск) — «Омичка» (Омск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».