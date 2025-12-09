Скидки
«Динамо-ЛО» — «Газпром-Югра», результат матча 9 декабря, счёт 3:0, мужская Суперлига-2025/2026

«Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югра» в матче 12-го тура мужской Суперлиги


Мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграл «Газпром-Югра» из Сургута в матче 12-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
09 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Демаков, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Литвинов, Родичев, Куклинский, Моисеев, Костадинов

Следующим соперником «Динамо-ЛО» станет «Белогорье» (Белгород). «Газпром-Югра» встретится с новокуйбышевской «Новой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
