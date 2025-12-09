«Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югра» в матче 12-го тура мужской Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграл «Газпром-Югра» из Сургута в матче 12-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:18).

Следующим соперником «Динамо-ЛО» станет «Белогорье» (Белгород). «Газпром-Югра» встретится с новокуйбышевской «Новой».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).