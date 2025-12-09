Московское «Динамо» обыграло волейболистов «Ярославича» в матче 12-го тура Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл волейболистов «Ярославича» в матче 12-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23: 23:25, 21:25, 25:17, 22:20).

Следующим соперником «Динамо» станет «Динамо-Урал». «Ярославич» сыграет с волейболистами «Горького».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский кбул был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).