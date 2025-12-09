Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Динамо» — «Ярославич», результат матча 9 декабря, счёт 3:2, 12-й тур мужской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло волейболистов «Ярославича» в матче 12-го тура Суперлиги
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл волейболистов «Ярославича» в матче 12-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23: 23:25, 21:25, 25:17, 22:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
09 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Ярославич
Ярославль
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Середа, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Козловский, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Архипов, Литвиненко
Ярославич: Гуцуляк, Хрусталёв, Бобров, Насри, Шустров, Лаптев, Худяков, Поторочин, Свентицкис, Филиппов, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Куприянов, Драгунов, Кураш, Жигалов

Следующим соперником «Динамо» станет «Динамо-Урал». «Ярославич» сыграет с волейболистами «Горького».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский кбул был сильнее одноклубников из Санкт-Петербурга (3-0).

Календарь мужской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Динамо-ЛО» обыграло «Газпром-Югра» в матче 12-го тура мужской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android