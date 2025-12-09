Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 9 декабря

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 9 декабря
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось четыре матча 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 9 декабря:

  • «Горький» Нижний Новгород — «Енисей» Красноярск — 1:3 (23:25, 21:25, 25:17, 26:28).
  • «Динамо» Москва — «Ярославич» Ярославль - 3:2 (25:23: 23:25, 21:25, 25:17, 22:20).
  • «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Газпром-Югра» Сургут - 3:0 (25:21, 25:17, 25:18).
  • МГТУ Москва — «Белогорье» Белгород — 0:3 (17:25, 19:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).

Календарь Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Московское «Динамо» обыграло волейболистов «Ярославича» в матче 12-го тура Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android