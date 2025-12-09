Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 9 декабря

Сегодня, 9 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось четыре матча 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 9 декабря:

«Горький» Нижний Новгород — «Енисей» Красноярск — 1:3 (23:25, 21:25, 25:17, 26:28).

«Динамо» Москва — «Ярославич» Ярославль - 3:2 (25:23: 23:25, 21:25, 25:17, 22:20).

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Газпром-Югра» Сургут - 3:0 (25:21, 25:17, 25:18).

МГТУ Москва — «Белогорье» Белгород — 0:3 (17:25, 19:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).