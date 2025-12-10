Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 10 декабря
Сегодня, 10 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 10 декабря (время московское):
- 15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой).
- 18:00. «Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо-Урал» (Уфа).
- 18:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбуржье» (Оренбург).
- 19:00. «Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).
