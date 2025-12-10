Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся пять матчей 13-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 10 декабря (время московское):

16:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

17:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

19:00. «Динамо» (Краснодар) — «Локомотив» (Калининградская область).

19:00. «Динамо» (Москва) — «Протон» (Саратов).

19:30. «Тулица» (Тульская область) — «Корабелка» (Санкт-Петербург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».