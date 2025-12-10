«Локомотив» неожиданно проиграл «Факелу» в рамках мужской Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» проиграли «Факелу» из Нового Уренгоя в рамках 12-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 12-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).