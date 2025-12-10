Скидки
Главная Волейбол Новости

«Локомотив» неожиданно проиграл «Факелу» в рамках мужской Суперлиги

«Локомотив» неожиданно проиграл «Факелу» в рамках мужской Суперлиги
Комментарии

Волейболисты новосибирского «Локомотива» проиграли «Факелу» из Нового Уренгоя в рамках 12-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25).

Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
10 декабря 2025, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Факел Ямал
Новый Уренгой
Локомотив: Николов, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 12-й тур:

«Локомотив» Новосибирск – «Факел» Новый Уренгой — 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

