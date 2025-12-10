Скидки
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» в четырёх партиях обыграло «Заречье-Одинцово» в матче Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» в четырёх партиях обыграло «Заречье-Одинцово» в матче Суперлиги
Комментарии

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) на домашней площадке нанесли поражение «Заречью-Одинцово» (Московская область) в рамках 13-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (15:25, 25:19, 25:18, 25:16).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 13-й тур
10 декабря 2025, среда. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (15:25, 25:19, 25:18, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
