«Динамо-Ак Барс» в четырёх партиях обыграло «Заречье-Одинцово» в матче Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) на домашней площадке нанесли поражение «Заречью-Одинцово» (Московская область) в рамках 13-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (15:25, 25:19, 25:18, 25:16).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (15:25, 25:19, 25:18, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».