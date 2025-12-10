«Ленинградка» одержала победу в матче с «Динамо-Матар»

Волейболистки «Ленинградки» (Санкт-Петербург) нанесли поражение «Динамо-Метар» (Челябинск) в рамках 13-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:16, 25:19).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (21:25, 25:23, 25:16, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».