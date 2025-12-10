Калининградский «Локомотив» обыграл краснодарское «Динамо» в матче Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» в гостях нанесли поражение «Динамо» (Краснодар) в рамках 13-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».