Главная Волейбол Новости

Калининградский «Локомотив» обыграл краснодарское «Динамо» в матче Суперлиги

Калининградский «Локомотив» обыграл краснодарское «Динамо» в матче Суперлиги
Комментарии

Волейболистки калининградского «Локомотива» в гостях нанесли поражение «Динамо» (Краснодар) в рамках 13-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 13-й тур
10 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицына, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Кабанская, Симоненко, Воробьёва, Жукова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Забивать, забивать и ещё раз забивать! Три лучших игрока 12-го тура женской Суперлиги
Забивать, забивать и ещё раз забивать! Три лучших игрока 12-го тура женской Суперлиги
