«Зенит» СПб уверенно обыграл «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга одержали победу над «Оренбуржьем» в матче 12-го тура мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:18) в пользу команды из Северной столицы.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Предварительный этап, 12-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Оренбуржье» Оренбург — 3:0 (25:19, 25:17, 25:18)

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).