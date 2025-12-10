Скидки
Главная Волейбол Новости

Волейболисты «Зенита-Казань» в трёх партиях обыграли «Кузбасс» в рамках мужской Суперлиги

Волейболисты «Зенита-Казань» в трёх партиях обыграли «Кузбасс» в рамках мужской Суперлиги
Комментарии

Волейболисты «Зенит-Казань» одолели «Кузбасс» из Кемерова в рамках 12-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
10 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 12-й тур:

«Зенит-Казань» – «Кузбасс» Кемерово — 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

