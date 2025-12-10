Московское «Динамо» в четырёх партиях обыграло «Протон» в матче Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» на домашней площадке нанесли поражение «Протону» (Саратов) в рамках 13-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (23:25, 25:12, 25:22, 25:18).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

«Динамо» (Москва) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (23:25, 25:12, 25:22, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».