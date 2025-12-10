Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» в четырёх партиях обыграло «Протон» в матче Суперлиги

Московское «Динамо» в четырёх партиях обыграло «Протон» в матче Суперлиги
Комментарии

Волейболистки московского «Динамо» на домашней площадке нанесли поражение «Протону» (Саратов) в рамках 13-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:1 (23:25, 25:12, 25:22, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 13-й тур
10 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Протон
Саратов
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Зиновьева, Маркина, Котикова, Имашева, Протасова, Гуськова, Муляр, Лискина, Андреева

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 13-й тур:

«Динамо» (Москва) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (23:25, 25:12, 25:22, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
Забивать, забивать и ещё раз забивать! Три лучших игрока 12-го тура женской Суперлиги
Рейтинг
Забивать, забивать и ещё раз забивать! Три лучших игрока 12-го тура женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android