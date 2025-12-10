Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись четыре матча 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 10 декабря:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25).

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:23).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбуржье» (Оренбург) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:18).

«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:19, 25:18, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим победителем Суперлиги является «Зенит-Казань» (Казань).